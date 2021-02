Alcalde de El Paso ofrece su primera conferencia de prensa

(NOTICIAS YA).-A un mes de tomar el cargo como alcalde de El Paso, Oscar Leeser convocó una conferencia de prensa en persona para discutir varios temas relacionados a los esfuerzos locales para combatir la pandemia del coronavirus.

Leerser, destacó que nuestra región lidera el estado de Texas y el país en el porcentaje de población que recibe más vacunas contra el COVID-19.

“La ciudad tiene un 11.5 por ciento en comparación con el 8.5 por ciento del estado y el 9.5 del país. eso quiere decir que estamos trabajando de manera eficiente”, señalo Leeser.

Agregó que se espera que en los próximos días la ciudad reciba alrededor de 11 mil dosis de la vacuna. Al cuestionar al alcalde sobre las fallas recurrentes en el sistema de vacunación, motivo por el cual la presidenta del partido demócrata de El Paso, Dora Oaxaca solicitó una auditoría de investigación, el alcalde aseguró lo siguiente.

“Estamos haciendo lo correcto y vamos a continuar haciendo lo correcto, no vamos a cambiar lo que estamos haciendo. el cdc tiene las reglas de cómo se debe de administrar la vacuna, y así lo vamos a continuar haciendo y el gobierno federal tienen lo mismo y es muy importante porque si no lo hacemos así no nos dan las vacunas y necesitamos las vacunas para las personas de la ciudad de El Paso».

Hasta la fecha aproximadamente el 4% de la población ha recibido ambas dosis de la vacuna contra el covid-19. Leeser también resaltó que continúa trabajando para apoyar financieramente a los negocios más afectados debido a la pandemia y el cierre parcial de la frontera.

“Es muy importante que hablemos con el gobernador, el gobierno federal sobre qué podemos hacer. porque va a ser muy importante ya cuando estemos pasando lo del covid cómo ayudar a los negocios del centro para que continúen siendo parte de El Paso”