Así están asignadas las vacunas de acuerdo con plan de vacunación de Nevada 

(NOTICIAS YA).-Para inmunizar a los residentes tan pronto como se reciben las dosis, el estado de Nevada está distribuyendo dosis de la vacuna contra COVID-19 a los condados según el tamaño de la población, según el equipo de Respuesta de Salud de Nevada.

De acuerdo con las autoridades de salud, el estado de Nevada recibe una cantidad baja de dosis de la vacuna COVID-19 del gobierno federal cada semana, con 44,925 primeras dosis asignadas a Nevada para la semana del 8 de febrero.

Con el fin de difundir los puntos de acceso y aliviar parte de la presión sobre los sistemas de salud pública estatales y locales, se asignaron 8,400 de esas dosis a farmacias seleccionadas en todo el estado, según la información proporcionada por la entidad de salud.

Estas farmacias abrieron citas para personas mayores de Nevada el 20 de enero.

Disponibilidad de la vacuna COVID-19 a partir del 2 de febrero:

**Total de primeras dosis: 281,500

Esto deja 36,525 dosis disponibles para distribuir a los proveedores de vacunación en los 17 condados del estado durante la semana, según la actualización del programa de inmunización.

El programa de vacunación dice que se está considerando la población de cada condado, ya que esas dosis se comparten en todo el estado y el personal del Programa de Inmunización del Estado de Nevada (NSIP) utiliza una metodología de reducción que considera la proporción de la población del estado que vive en cada condado.

