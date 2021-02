Conmemoran cumpleaños de Erika Gaytán

(NOTICIAS YA).- Con globos, flores, velas y las mañanitas de fondo, fue como familiares y amigos de Erika Gaytán, trataron de dejar el dolor a un lado y festejaron su vida, asegurando que ella siempre fue una mujer alegre.

“A ella le gustaba festejar desde un mes antes, una semana y estos dos últimos años se nos ha hecho muy difícil no poder estar con ella para festejarla”, comentó Karla Acosta, amiga de Erika.

Gaytán fue vista con vida por última vez el 13 de julio de 2019, en un concierto en el Coliseo de El Paso, donde se le vio con Ricardo Márquez su presunto asesino.

La madre de Gaytán señaló ante nuestra cámara que ella estuvo con su hija justo un día antes de su desaparición, sin imaginar que nunca la volvería a ver.

“Ese día anduvo conmigo en Juárez, comimos allá y todo. La dejé en su apartamento y se hubiera sabido que era el último día que la iba a ver la hubiera abrazado y le hubiera dicho que la quería mucho”, relató Guadalupe Gaytán, madre de Gaytán.

De acuerdo con investigaciones de la Policía de El Paso (EPPD), Márquez presuntamente la asesinó tras una supuesta pelea y enterró su cuerpo en la zona desértica de Red Sands, pero hasta la fecha no han podido localizar sus restos.

“Necesitamos el cuerpo para tener donde llorarla y tener paz, que ella también tenga paz porque no es su lugar donde él la dejo”, aseguró Gaytán.

Por lo que la madre de la mujer pide que se castigue a Márquez con todo el peso de la ley, ya que ha mantenido a su familia y sobre todo al hijo de Gaytán en una constante depresión por no saber qué fue de ella.

“Queremos que pague, que pague con bastante años. Pena de muerte no porque con eso no pague, que con años pague lo que me le hizo porque fue y la aventó como un perro”, enfatizó.