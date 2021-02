Futuro incierto de la escuela Oasis en Salinas

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- El futuro de la escuela charter Oasis en Salinas es incierto. anoche un distrito escolar de salinas negó la posibilidad de hacerse cargo de esta escuela.

El distrito escolar de primarias de Salinas negó la petición para hacerse cargo de la escuela Oasis administradores les preocupa la educacion de los cerca de 200 alumnos que aquí estudian.

«Es un momento tan dificil para nuestra comunidad.

es dificil el futuro porque nada esta garantizado es un momento muy dificil como directora como empleada.» dijo Lucy Cepeda

Lucy Cepeda

La educación virtual hoy continua en la escuela primaria Oasis grado de kinder a sexto, pero con un futuro incierto. anoche el distrito de primarias de Salinas rechazo la posibilida de renovar su peticion para seguir operando la escuela por 5 años ..Fue bajo una votacion de 3 a 2.

«Es preocupante porque la verdad no sabemos, me he sentido bien en estos tres años, mi hijo ha avanzado bastante, se ha independizado bastante

si me preucupa la estabilidad de mi hijo en la ecuela» comentó Ernestina Godinez, madre de familia.

Aunque los estudiantes de Oasis han tenido avances en la asignatura del inglés entre el 2018 y 2019, ademas los niveles de absentismo escolar estuvieron bajos , las pruebas estatales fueron una limitación.

«El motivo que fue que dijeron ellos no estabamos haciendo progreso en nuestros examenes estatales» dijo Lucy Cepeda

Lucy Cepeda

Después de esta negativa ahora administradores de la escuela Oasis solicitaran

este permiso a la oficina de educacion del condado de Monterey. pero si esta autorización es rechazada ,la escuela podria cerrar, por que dicen solicitar permisos al estado lo consideran mision imposible.

«Si no nos aprueba la oficina del condado de monterey entonces ya seria el final y tendria que buscar o regresar a la escuela que les pertenece en el distrito» comentó Lucy Cepeda

Lucy Cepeda

Si la escuela se llegara a cerrar 32 empleados se quedarian sin trabajo y 203 estudiantes tendrían que buscar otros plantel educativo.

Se estima que en el mes de marzo habrá una reunión para que la escuela Oasís someta formalmente la petición a la oficina educación del condado de Monterey.