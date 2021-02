Hispana demandará a la Patrulla Fronteriza por violación de derechos

(NOTICIAS YA).-Una activista y madre indocumentada que vive en Broomfield, Colorado, demandará a la Patrulla Fronteriza por las presuntas irregularidades que vivió luego de ser arrestada en un puesto de control de El Paso, Texas, durante el pasado 25 de enero.

Se trata de Hila Martínez, quien relató que se encontraba visitando a su familia cuando se la llevaron arrestada y, según ella, le violaron sus derechos.

“Sentí miedo de perder a mis hijos (…) de dejarlos solos aquí”, comentó Hila sobre la pesadilla que asegura haber vivido en este puesto de control de El Paso.

Igualmente, Martínez refirió que durante su arresto fue cambiada a varios centros de detención en los cuales el trato de los agentes fronterizo hacia ella fue humillante. Según la denuncia de esta madre hispana, los funcionarios de esta entidad le decían de manera despectiva que era una indocumentada.

“Yo le dije que no era una indocumentada, que ellos me habían dado permiso de estar aquí, y él me dijo que me fuera olvidado de eso porque lo único que me iba a dar es una deportación”, agregó.

El 5 de febrero, todavía en custodia de la Patrulla Fronteriza, Hila experimentó dolor de cabeza y pecho, por lo que pidió atención médica. Sin embargo, denuncia que le negaron por 24 horas el derecho de ver a un doctor, situación que la llevó a colapsar.

Para la abogada de esta inmigrante, Shana Vélez, Hila sufrió un ataque de pánico luego de estos incidentes, empeorando la situación a tal punto que tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital local.

Como si fuera poco, Martínez asegura que tampoco se le permitió contactar a su abogada en ese momento, ya que cuando intentó hacerlo “el oficial colgó la llamada y me dijo que no podía hablar”.

Para su defensora esto, conjuntamente con la falta de atención médica y los malos tratos, forman parte de una violación a sus derechos, por lo que entablarán una demanda contra la Agencia Federal.

Luego del arresto, la Patrulla Fronteriza acusó a Hila de dos cargos de conspiración para transportar extranjeros ilegales, según documentos judiciales. De momento, este caso sigue abierto, así que ni ella, ni su equipo de defensa, pudieron hablar sobre el tema.

Por su parte, la Patrulla Fronteriza no se ha pronunciado sobre este caso.

Mientras tanto, la abogada de Hila dice que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, está procesando su Visa U por un crimen del que fue víctima en el pasado.