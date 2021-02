Incrementa robo de catalizadores durante pandemia en San Diego

(NOTICIAS YA).- El robo de catalizadores en San Diego es una práctica que parece haberse acentuado durante la pandemia. Las personas usan menos sus vehículos y esto brinda una oportunidad para los amantes de lo ajeno, pero también los salva de ir a la cárcel por este delito.

Metales como el paladio, rodio y platino, hacen especialmente valioso este componente mecánico que puede costar entre 300 y 2 mil 500 dólares.

Con la orden de permanecer en casa, los vehículos se quedan ahora estacionados por más tiempo; pero los ladrones pasan cada vez menos tras las rejas.

“Ahorita las cárceles no están aceptando a estos delitos menores por causa del covid, de la pandemia, que pues no pueden tener tantas personas en la cárcel. Ahorita no se están admitiendo esos que cometen los crímenes menores», explicó el vocero del Departamento de Policía de San Diego, José Ysea.

El resultado es que si el catalizador tiene un costo menor a los 950 dólares.

“En caso de este tipo de robos entonces, le dan la multa y tienen que ir a la corte a ver al juez. Pero luego el policía los suelta, porque no es un crimen grave.”

La dificultad ahora para la policía será evitar los robos, sin la posibilidad de detener a los ladrones.

“Lo que estamos haciendo nosotros es trabajando con estos centros de reciclaje donde van y los venden para que ellos investiguen de donde agarraron esos catalizadores, que no sean robados[…]. Si les quitamos esa manera de cómo venderlos después de que los roban, quizá podemos quitar este problema de los robos.”