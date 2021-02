Paseños reportan problemas con segunda dosis de COVID-19

(NOTICIAS YA).- Varios miembros de nuestra comunidad reportan no haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la fecha estipulada en su tarjeta de registro, tal es el caso del señor Gilberto Ríos quien duró aproximadamente 1 hora en línea.

“mi tarjeta decía que viniera el domingo y cuando me pusieron la vacuna y la señorita me dijo puede que te hablen o te manden texto pero si no te lo mandan ven de todas maneras y vine porque no me mandaron nada y cuando llegué me dijeron que no me podían poner la vacuna.”

Al igual que Rios otros residentes han regresado a casa sin su segunda dosis Jorge Rodríguez de la oficina de manejo de emergencias de El Paso nos dice el porque.

“inicialmente cuando comenzó la vacunación les dimos tarjetas que tenía una fecha e información de la vacuna que recibieron, pero cambiamos al nuevo proceso de citas para la segundas dosis, así que les pedimos que no lleguen al centro de autoservicio sin cita previa porque si no los regresaremos.”

Por su parte el centro médico universitario se unió a la ciudad para dar prioridad a personas mayores de 75 años y en solo 5 minutos el registro fue saturado.

Por Dalinda Garcia.