(NOTICIAS YA).-Un tiroteo en una clínica de salud de Minnesota deja al menos 9 heridos, revelan informes de último momento.

Según los informes, varias personas resultaron heridas luego del tiroteo en una clínica de atención médica en las afueras de Minneapolis la mañana de este martes.

Adolescente muere atropellado tras tiroteo en condominio de Tampa

El tiroteo ocurrió en una Clínica de Salud Allina en la ciudad alrededor de las 11 a.m. hora local, confirmó el Departamento de Policía de Buffalo en entrevista con Fox News.

Una fuente policial dijo al medio de noticias que había al menos nueve víctimas. Un sospechoso masculino también está bajo custodia, informó el Star Tribune, citando a los despachadores de emergencia.

Citando a los socorristas, también se informó que una bomba estalló dentro de las instalaciones aproximadamente media hora después del tiroteo. Aunque este informe no se pudo confirmar de forma independiente.

Imágenes aéreas de la escena capturadas en la estación mostraron una fuerte presencia policial y ventanas rotas en la instalación.

Multiple victims reported in incident at the Allina Health clinic in Buffalo, Minnesota. Reports of an active shooter. One witness tells me she also heard multiple bombs go off. Local parents say nearby schools are on lockdown.

📸 Samantha Sheets pic.twitter.com/JUXnUK0NgA

— Molly Robinson (@Molls_Robinson) February 9, 2021