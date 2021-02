Una niña de 10 años se suicidó en Prince George’s

(NOTICIAS YA).- El suicidio de una adolescente en Prince George’s prende las alarmas entre la comunidad, momentos en que funcionarios piden monitorear el estado mental de sus hijos para evitar tragedias de este tipo.

Se trata de una verdadera tragedia, una niña de tan solo 10 años cometió suicidio en el condado de Prince George’s, funcionarios piden a los padres estar alerta para que puedan identificar tendencias o pensamientos suicidas en sus hijos antes de que sea muy tarde.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 18 años y la principal causa de muerte de los adolescentes entre 13 y 15 años, una situación que está afectando directamente a las familias hispanas de nuestra comunidad.

Deni Taveras, vicepresidente del Concejo Prince George’s dijo que “en menos de 4 meses una niña de 10 años logró suicidarse aquí en mi Distrito y otro de 12 lo intentó pero no lo logró, es muy triste, en todo el tiempo que yo he estado de funcionaria no me había tocado experimentar algo así en mi distrito».

Y aunque aún se desconoce el impacto exacto en cuanto a las cifras de suicidios durante la pandemia, en agosto, los CDC informaron que los síntomas de ansiedad y depresión se han triplicado en el país en el último año, especialmente entre los jóvenes.

Linda Díaz, madre de familia dijo que “perdí a mi hija 3 semanas después de sus quince años, entre nosotros los latinos casi no hablamos de esto, pero es real, especialmente ahora que los niños están en casa todo el tiempo».

Ante esto la consejera en salud mental, Gabriela Romo, insta a los padres a que no ignoren las señales, recomendando que si sospecha que su hijo presenta tendencias suicidas actué de inmediato.

Los servicios que ofrecen algunas organizaciones están disponibles de manera gratuita independientemente de su estatus migratorio.