Walmart y Sam’s Club distribuirán vacunas contra COVID-19 esta semana

(NOTICIAS YA).- Las farmacias Walmart y Sam’s Club comenzarán a distribuir vacunas contra el COVID-19 a partir de este viernes 12 de febrero en 22 estados de la nación, incluyendo Florida.

Este martes,

I’m pleased to announce Florida’s participation in the Federal Retail Pharmacy Program, which includes @Walmart, @SamsClub & @Publix. Through this program, vaccines will be offered at 490 pharmacy locations in 52 counties across the state. pic.twitter.com/JgQduhOk7T

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 9, 2021