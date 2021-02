Cita romántica de San Valentín lo podría llevar a la cárcel

(NOTICIAS YA).-Que el afán por encontrar pareja para celebrar el día de San Valentín no lo lleve a la cárcel. Estafadores utilizan aplicaciones de citas románticas para cazar a sus víctimas y robar los recursos federales.

Con el día de San Valentín a la vuelta de la esquina, el romance está en el aire y si usted no tiene pareja, seguramente se verá tentado a buscar una cita a través de las aplicaciones virtuales, pero tenga cuidado porque en vez de encontrar el amor de su vida, podría encontrarse con una estafa de romance, algo que cada vez es más común, pero ‘esta estafa de romance es muy distinta a lo normal’, explica Keyleen Villagrana, vocera de la oficina de mejores Better Business Burea, porque no solo podría romperle el corazón y su economía, sino convertirlo en un criminal ‘hay bastante gente afuera del país tratando de tomar ventaja del dinero que el gobierno ha dado para ayudar con lo del desempleo’, agrega Keyleen.

Es así como funciona:

‘Este estafador hace un reclamo para desempleo, lo aceptan y al momento que están aceptados, ellos tienen que dar una cuenta de banco para poder recibir ese dinero’

Una cuenta de banco que el estafador no tiene porque está fuera del país

‘Y es por eso que lo usan a usted, lo están usando por su cuenta de banco’

Posteriormente usted recibe el dinero y su supuesto amor le pide que se lo transfiera por wire transfer. ‘En el momento que usted escuche wire transfer, corra’, advierte Keyleen.

Ya que esta es la forma más difícil para las autoridades de rastrear a los delincuente y a ‘la única persona que pueden conectar con este crimen es usted’.

Por lo que aunque esa persona que está conociendo parezca su príncipe azul, encienda sus alarmas ‘cuando sea muy cariñoso con usted demasiado pronto’

Igualmente si nunca deja ver su rostro a través de una video llamada, sospeche y empiece la investigación por su cuenta

‘Agarre la imagen de esta persona, buscarla en google para ver si esta misma imagen aparece en diferentes sitios y muchos perfiles de Facebook’, recomienda BBB.

Y si sospecha que está siendo víctima de estafa, repórtelo en la página web https://www.bbb.org/scamtracker