Empleados de saneamiento rescatan a niña de 10 años secuestrada

(NOTICIAS YA).- Dos empleados de saneamiento lograron rescatar a una niña de 10 años que había sido secuestrada en New Iberia Parish, Louisiana, la mañana del lunes 8 de febrero.

Dion Merrick and Brandon Antoine, while working their usual trash route in New Iberia Parrish, Louisiana, helped to save a little girl from a kidnapping. https://t.co/TqmbID9iR7 pic.twitter.com/w9eR0CRxVI

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) February 10, 2021