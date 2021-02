Gremio agrícola del condado de Monterey reacciona sobre nueva orden de vacunación

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- El gremio agrícola de la costa central reacciona sobre la decisión del departamento de salud para comenzar la vacunación contra el covid 19 a personas mayores de 65 años.

Según el sindicato de trabajadores agrícolas UFW esta nueva orden de vacunación es una victoria parcial , pero dice que es un buen comienzo para proteger a los trabajadores esenciales.

«Claro que si es una esperanza que tiene uno porque pues ahorita vivimos con el temor el miedo de contagiarnos aunque tratamos de cuidarnos lo más posible que uno podemos contagiarnos en cualquier parte vive con miedo uno de infectar a la familia los hijos » comentó Everardo Ureta , trabajador agrícola.

Everardo Ureta quien trabaja en el brocoli perdió a su hermano en julio del 2020 por el covid, por eso dice se vacunara cuando la vacuna este disponinle para el , tiene 54 años.

«No es suficiente, otra vez se tomo el grupo de doctores enfermeras entendemos el papel que juegan ellos pero de la misma forma la gente que trabaja en el campo sin ellos no tuviéramos alimento», dijo Lauro Barajas director regional UFW

Esto a raíz de la decisión del departamento de saluid para comenzar a vacunar al gremio agrícola entre otros grupos a partir del 17 de febrero sabiendo que en la temporada de la cosecha son de 40 a 70 mil trabajadores agricolas en la costa central.

«Residentes de nuestro condado que tengan entre 65 amigos a 74 y están trabajando en áreas de la educación al cuidado infantil servicios de emergencia o alimentos y agricultura van a ser elegibles para ser vacunados», agregó

Elsa Jiménez directora salud pública condado de Monterey.

También se vacunaran a personas de 65 a 74 años que vivan en áreas con mas contagios y areas más vulnerables, identificadas en 12 códigos postales por todo el condado de Monterey.

Si es elegible puede hacer su cita para la vacuna a partir del 17 de febrero en las paginas de internet de los hospitales CHOMP, Salinas Valley, departamento de salud y el hospital Mee Memorial también.

«El condado va a tener un contrato con united way y puede marcar al 211 y si no tienen acceso al internet o no tienen alguien que les pueda ayudar a hacer una cita van para poder hablarle al 211 empezando la semana siguiente y van a poder ayudar a los residentes «, djo Elsa Jiménez

directora salud pública condado de Monterey

Autoridades sanitarias recuerdan a los residentes que esta etapa de vacunación comenzará el 17 de febrero no antes y si tiene dudas puede consultar la página de internet del condado de Monterey.