Habilitan sitios en El Paso para que adultos mayores se registren y reciban la vacuna

(NOTICIAS YA).-En un esfuerzo por alcanzar a las comunidades de bajos recursos con la vacuna contra el COVID-19, la ciudad de El Paso busca apoyar a personas que no se han registrado porque no tienen acceso a internet o no saben cómo registrarse para recibir la vacuna.

“Estamos de puerta en puerta en el segundo barrio para hablar con las personas e identificar a las personas de la tercera edad a ver si ya se inscribieron para recibir la vacuna y si no entonces nosotros ahí mismo las registramos”, dijo Angela Mora directora del departamento de salud de El Paso.

De acuerdo a autoridades de salud hasta la fecha más de 200 mil personas se han registrado para recibir la vacuna. Actualmente la región continúa en la fase 1a y 1b de vacunación y es debido a la escasez y el retraso de envíos de vacunas que decenas de residentes no han logrado aplicarse la segunda dosis.

“Sobre todo la semana pasada las dosis no estaban llegando a tiempo, esta semana tuvimos un envío que llegó cuatro días tarde en comparación con la primera fecha en la que se aplicó la primera dosis para esas personas que la iban a recibir. Queremos recordarles que a pesar de que se les dé un papel esa es una fecha estimada para la segunda dosis. la ciudad les va a llamar o enviar un texto o correo electronico”, señaló Enrique Dueñas Aguilar, portavoz del departamento de bomberos.

La directora del departamento de salud pública, agregó que a pesar de que se tenía previsto iniciar con la segunda fase de la campaña de vacunación a finales del mes de febrero el proceso se verá afectado debido a la alta demanda de la vacuna en el estado y lo limitado de sus provisiones.

“Tenemos los grupos 1a y 1b pero no sabemos si el estado de texas va a tener un grupo 1c y eso también va a afectar cuando vamos a pasar a la etapa dos».

Las personas de la tercera edad que no tengan acceso a una computadora o alguien que lo ayude a registrarse para la vacuna pueden llamar al (915)-200-2700.