Jennifer López confiesa la ansiedad «incontrolable» que vivió al inicio de la pandemia

(NOTICIAS YA).-Jennifer López confiesa la ansiedad “incontrolable” que vivió tras el encierro por la pandemia de COVID-19.

La puertorriqueña contó que las primeras semanas de confinamiento se sumió en un profundo estado de angustia, según la publicación de la revista Quién.

En entrevista con la revista Allure, López declaró que vivió elevados e incontrolables niveles de «ansiedad» al inicio del confinamiento. Habló también sobre los efectos que todo ello tuvo en su vida profesional, familiar y personal.

Jennifer y su prometido, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, han tenido que posponer su boda en varias ocasiones, que estaba previsto inicialmente para el pasado mes de julio.

“Lógicamente, al principio todos estábamos llenos de ansiedad y nos encontrábamos, como todo el mundo, en un contexto de miedo y suspense. Creo que era la primera vez que a los dos nos pasaba algo parecido y al mismo tiempo. Entonces empezamos a hacer terapia y pienso que nos vino muy bien para la relación. En cualquier caso, yo no me privé de nada, y si un día se me antojaba sentarme en el sofá a comer papas fritas para calmar los nervios, lo hacía. La idea es no acostumbrarte demasiado a esas cosas”, dijo a la revista.

«Mientras reflexiono sobre el hecho de que es el # JLo20thAnniversary, solo quería agradecerles a todos ustedes por estar conmigo, amarme y apoyarme en todos los altibajos. ¡¡Muchas gracias por todo el amor de los últimos 20 años!! ¡¡Te quiero mucho!! #MyLoveDontCostAThing #SameGirl», escribió en Instagram.