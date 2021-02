Más de 50 millones de personas están bajo una alerta por feroz tormenta de hielo

(NOTICIAS YA).-Una devastadora tormenta de hielo se extenderá 1.600 millas a través de los EE. UU., advierten meteorólogos.

Más de 50 millones de personas están bajo una alerta climática por nieve o hielo, que se extiende desde Texas hasta Nueva Jersey, según información de CNN.

«Dos sistemas de tormentas que se balancean debajo de una masa de aire ártico amargo conducirán a una plétora de peligros climáticos en invierno», dijo el Centro de Predicción del Tiempo.

Lo más impactante será la tormenta de hielo que se extenderá desde Arkansas hasta Kentucky.

Tormenta de hielo en proceso

Una llovizna helada y hielo ya han comenzado a caer en gran parte de las áreas advertidas. Esto incluye partes del área de Dallas y se extiende hasta Virginia.

Las advertencias de tormenta de hielo están vigentes para lugares como: Little Rock, Arkansas; Memphis, Tennessee; y Lexington, Kentucky, donde se espera hasta media pulgada de hielo o más.

Las acumulaciones de hielo de media pulgada pueden poner hasta 500 libras de peso en líneas eléctricas y árboles. Algunas áreas no han visto condiciones de hielo tan malas en años.

«Esto podría ser una de las peores semanas para el clima invernal en el este de Kentucky en más de una década», según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Jackson, Kentucky.

El NWS también sugiere que si tiene que viajar, tenga una linterna adicional, comida y agua en su vehículo en caso de que termine varado en las carreteras. Las personas en estas áreas advertidas también deben asegurarse de tener suficiente comida y mantas calientes en caso de que se corte la luz durante varios días.

Significant ice storm expected for eastern Kentucky today through Friday morning. Tree damage, treacherous roads, and power outages all expected. #kywx pic.twitter.com/mNrXHxCp77

Si bien esta configuración en particular es perfecta para que ocurra el hielo, la localización exacta de dónde ocurrirá la mayor parte de la acumulación sigue siendo algo incierta.

«Cualquier ligera variación en los perfiles de temperatura conducirá a cambios en el tipo de precipitación que luego conducirán a cambios en las acumulaciones de hielo», dice el NWS en Louisville. Esto podría significar la diferencia entre una ciudad que recibe cantidades abrumadoras de hielo y que la siguiente ciudad recibe lluvia o nieve.

«Hay temperaturas cálidas, parecidas a las primaverales, en los 60 e incluso 70 en el sureste, mientras que el aire ártico gélido empuja todo el camino hacia el centro de EE. UU. Para encontrarse con el aire cálido cerca del río Mississippi y el río Ohio. las masas se encuentran, el aire cálido se eleva y el aire más frío permanece cerca de la superficie, lo que da como resultado una precipitación que cae en forma de lluvia, pero se congela en la superficie.»

A winter storm is likely to produce significant ice accumulation from portions of the mid-Mississippi Valley to the Ohio & Tennessee Valleys from tonight into Friday. pic.twitter.com/iGIV8pztJQ

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 9, 2021