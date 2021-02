Video: mujer golpea a empleado de King Soopers por pedirle usar tapabocas

(NOTICIAS YA).-La policía de Parker está pidiendo la ayuda de la comunidad para identificar a una mujer vista en un video abofeteando a un empleado de un supermercado después de que este le pidiera que usara una el tapabocas.

El incidente ocurrió el 3 de febrero alrededor de las 5:50 de la tarde. La mujer sospechosa aparece en las imágenes de vigilancia capturadas en el King Soopers de Cottonwood en Parker agrediendo al trabajador después de que le pidieran varias veces que usara una cubierta facial dentro de la tienda. La mujer salió corriendo de la tienda después.

Cualquiera que tenga información sobre el incidente puede enviar un correo electrónico a btberry@parkeronline.org o llamar al 303-841-9800.

We need your help to ID a suspect. The Cottonwood King Soopers employee said they were slapped by the suspect, Feb 3 at approx 5:50 pm. The suspect refused to wear a mask despite being asked several times & ran from the store afterward. email btberry@parkeronline.org w/info pic.twitter.com/qsGMuftiI9

— Parker Police Dept. (@ParkerPolice) February 10, 2021