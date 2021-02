Refinerías de petróleo hicieron que nevara en algunas partes de Denver y esta es la razón

(NOTICIAS YA).-Algunas partes de Denver se despertaron con un manto de nieve fresca esta mañana. La franja más pesada de nieve se concentró en un pasillo estrecho alrededor del estadio Coors Field, a través del River North Art District, hasta Commerce City.

A simple vista, esto podría simplemente anotarse como un ‘área del premio mayor’ localizado durante un evento menor de nieve en Denver. En realidad, es algo mucho más refinado que eso, literalmente.

La gran concentración de refinerías cerca de Commerce City ayudó a inducir la banda de nieve local más pesada en la porción noroeste del centro de Denver. Lo que dio como resultado, algunas calles cubiertas de nieve y pequeñas partes resbaladizas a lo largo de las carreteras interestatales 25, 70 y 270 en esa área.

Ya sea que se denomine como ‘nieve efecto de refinería’ o el término más técnico de ‘nieve mejorada por la industria’, las condiciones climáticas no siempre son propicias para este fenómeno especial. Sin embargo, esta mañana el ambiente estaba preparado para que las refinerías potenciaran las nevadas.

El aire del Ártico se ha estado acumulando en la atmósfera inferior durante los últimos días. El aire cerca de la superficie suele ser más frío que la capa de aire a unos pocos miles de pies sobre el suelo. Esto permite que se desarrolle una inversión, que atrapa y estabiliza el aire cerca del suelo. En esta configuración se forma típicamente una capa baja de nubes estratos.

El aire cálido y húmedo de los escapes de vapor de la refinería se elevó hacia las nubes, pero no pudo atravesar la inversión hacia la atmósfera superior. Los cristales de hielo comenzarán a crecer en las nubes poco profundas y luego caerán al suelo en forma de nieve.

Los vientos predominantes en el metro de Denver esta mañana eran del noreste. Esto ayudó a dirigir la banda de nieve localizada desde las plantas cerca de Commerce City, hacia el suroeste, hacia Lower Downtown o Lodo.

Además de sorprender a algunos viajeros y residentes del área, este fenómeno único fue lo suficientemente fuerte como para aparecer en el radar.

Check it out! We noticed this morning there was a very small area just west of Commerce City that had more snow than anywhere else. The reason? Refineries in that area which are putting extra water vapor into the atmosphere and creating snow showers! #COwx https://t.co/o8CRvVFehC

— NWS Boulder (@NWSBoulder) February 10, 2021