Segunda mujer más vieja del mundo sobrevive a Covid a los 116 años

(NOTICIAS YA).- La persona más vieja de Europa, y quien se cree que es la segunda persona más vieja del mundo, logró sobrevivir a la Covid-19 luego de dar positivo al virus a tan sólo unas semanas de su cumpleaños 117.

LEE: FDA aprueba terapia de Eli Lilly como tratamiento para Covid-19

La hermana André, una monja que nació en 1904, dio positivo al virus el 16 de enero, de acuerdo con David Tavella, director de comunicaciones en el hogar de cuidado Sainte Catherine Labouré en Toulon, al Sur de Francia.

André, nacida Lucille Randon, no mostró síntomas, dijo Tavella a la estación pública de radio France Inter.

“Ella no me preguntó sobre su salud, sino sobre sus hábitos”, dijo Tavella. “Por ejemplo, ella quería saber si los horarios de comida y sueño cambiarían. Ella no mostró miedo a la enfermedad. Por otro lado, estaba muy preocupada por los otros residentes”.

“No sabía que lo tenía”, dijo André en una entrevista con BFMTV. “No, no estaba asustada porque no tenía miedo de morir”.

Meet the incredible Sister Andre who just overcame COVID and turns 117 https://t.co/xPmvxKqkVl pic.twitter.com/GoIBKRuBPH — Aleteia (@AleteiaEN) February 10, 2021

LEE: CDC: Usar 2 tapabocas te protege más que uno solo

Tras sobrevivir, André se está preparando para celebrar su cumpleaños 117 este jueves 11 de febrero, a medida que se relajan las restricciones de Covid-19 y los residentes del hogar de ancianos tendrán permitido salir de sus habitaciones.

André trabajó como cuidadora de niños y maestra, vivió dos guerras mundiales y sobrevivió a la pandemia de la Influenza Española de 1918, en la cual no se enfermó. Ahora, ve a la pandemia de Covid-19 como algo que también pasará.

André es la segunda persona más vieja del mundo, luego de Kane Tanaka, una mujer japonesa que nació el 2 de enero de 1903, según Grupo de Investigación de Gerontología (GRG).

La monja se convirtió en la persona más vieja de Europa en octubre de 2017, tras la muerte de Honorine Rondello. Además, es la segunda persona más vieja en la historia de Francia, luego de Jeanne Calment, que vivió 122 años.

LEE: Países empiezan con pasaportes de inmunidad para recuperados de Covid