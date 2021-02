Sospechoso de asaltar el Capitolio es arrestado en el Aeropuerto de Orlando, se dirigía a Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- Un hombre hispano sospechoso de participar en los disturbios que se produjeron en el Capitolio el pasado 6 de enero fue arrestado hoy, miércoles 10 de febrero, en el Aeropuerto Internacional de Orlando, según funcionarios federales. El seguidor de Trump estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Puerto Rico.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) arrestó al sospechoso en el aeropuerto. Según trascendió, alguien que conocía a Maldonado lo reconoció en las imágenes compartidas por el FBI y contactó a las autoridades para delatar al hombre.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida informó que Steven Omar Maldonado comparecerá ante un juez durante la tarde de hoy en Orlando. Los registros judiciales muestran que enfrenta cargos de entrada violenta y conducta desordenada en terrenos del Capitolio y edificios o terrenos restringidos.

Desde que cientos de partidarios del expresidente Donald Trump irrumpiesen en el Capitolio de Estados Unidos, el FBI comenzó una campaña para recabar información y llevar ante la justicia a los sospechosos de cometer actos violentos.

