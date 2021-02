5 muertos en accidente que envolvió a casi 100 vehículos en Texas

(NOTICIAS YA).- Al menos cinco personas han sido declaradas muertas y otras 36 trasladadas a hospitales tras un aparatoso accidente que involucró entre 75 y 100 vehículos en una autopista interestatal de Texas, debido a las condiciones climáticas.

La carambola se registró alrededor de las 6 de la mañana de este jueves en la Interestatal 35W en la ciudad de Fort Worth, justo cuando los conductores se enfrentaron a las inclemencias de las gélidas temperaturas.

Las condiciones climáticas incluyeron lluvia helada y la acumulación de hielo, lo que se cree provocó varios accidentes en las áreas de Dallas-Fort Worth y Austin, de acuerdo con CNN.

Sin embargo, el más aparatoso fue el registrado en Interestatal 35W que involucró de 75 a 100 vehículos en un tramo de aproximadamente una milla de largo, de acuerdo con las autoridades.

“Vamos vehículo por vehículo para asegurarnos de que cualquier persona que todavía esté atrapada en los vehículos haya sido liberada, si es posible”, dijo el portavoz de bomberos de Fort Worth, Mike Drivdahl.

Hubo personas que pasaron horas atrapadas entre los vehículos. Durante el trascurso de las siguientes horas, después del accidente, varios automovilistas seguían siendo rescatados de entre los escombros.

Las autoridades no descartan encontrar más víctimas, debido a que ha sido difícil llegar hasta los vehículos que están incrustados debajo de otros. Las tareas de rescate podrían extenderse conforme se limpie la escena.

La causa oficial del accidente no se ha determinado y ya se inició una extensa investigación para esclarecer los hechos, aunque preliminarmente se ha dicho que las condiciones climáticas fueron las causantes porque se recibieron varios informes de hielo en la carretera.

Con temperaturas en torno a los 20 grados centígrados el jueves por la mañana, los socorristas estaban tomando medidas para mantener a las personas calientes, incluidas aquellas que no resultaron heridas.

“Pudimos conseguir un par de autobuses del departamento de bomberos para poner a algunas de las víctimas del accidente, que no eran pacientes, pero que podrían haberse convertido en pacientes debido a la hipotermia, en los autobuses para que salieran del ambiente frío”, dijo Matt Zavadsky, portavoz del servicio de ambulancia MedStar.

