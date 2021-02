Caballo azul del aeropuerto de Denver celebra su cumpleaños número 13  

(NOTICIAS YA).-El extrañamente famoso «gran caballo azul» de Denver es oficialmente todo un adolescente. Conocida por muchos como «Blucifer», la escultura de 32 pies de altura con ojos rojos se instaló en el Aeropuerto Internacional de Denver y se dio a conocer el 11 de febrero de 2008.

La escultura, que en realidad se llama «Blue Mustang», fue creada por el artista de Nuevo México, Luis Jiménez.

Jiménez perdió la vida en el 2006, a los 65 años, cuando la cabeza de la escultura (que aún no estaba terminada) le cayó encima y le cortó una arteria en una de sus piernas. Así que su hijo, y pintores profesionales de vehículos de carreras, terminaron la escultura.

A Jiménez se le atribuye haber ayudado a transformar la definición de arte público en los Estados Unidos con sus esculturas realizadas en fibra de vidrio, más grandes que la vida y que provocan debate entre sus espectadores.

Jiménez, fue conocido por sus coloridas y masivas esculturas de vaqueros mexicanos, bailarines de fiesta y mustangs salvajes, ayudó a abrir la puerta a otros artistas méxico-estadounidenses.

El artista, fue buscado por docenas de ciudades para crear arte público y ahora está representado en todas partes, desde un concurrido pasillo en la Universidad de Nuevo México hasta los escalones del Smithsonian American Art Museum en Washington, DC.

Happy birthday to our 9,000 pound bestie, Mustang! We love all 32 feet of you 💙 #happybirthdaymustang pic.twitter.com/LfSALp6EXW

— Denver Int'l Airport (@DENAirport) February 11, 2021