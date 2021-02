Jueves: neblina, temperaturas en los 30s, nieve y frío del ártico para el fin de semana  

(NOTICIAS YA).-Una vez más estamos atrapados entre niebla, niebla helada, ráfagas y aire sucio y contaminado. Máximas frías alrededor de 33 grados en Denver, Boulder, Loveland y Fort Collins.

Las montañas pueden esperar un 30% de probabilidad de caída de nieve hoy. Máximos en los 20 y algunos 30.

Dos sistemas de tormentas están alineados de viernes a domingo. El primer sistema de tormentas llega desde el jueves por la noche hasta el sábado por la mañana. 3-8 pulgadas de nieve de montaña.

La mayoría caería alrededor de Steamboat y Cameron Pass, con 12 pulgadas posibles acompañadas de temperaturas más frías.

Es posible que algunos copos de nieve caigan en Denver con acumulaciones ligeras principalmente al norte de Denver.

El segundo sistema de tormentas llega del sábado por la tarde hasta el domingo por la tarde. 4-8 pulgadas de nieve de montaña con lugares de mayor acumulación ​​alrededor de Steamboat, Cameron Pass, Flat Tops, Crested Butte y Aspen/Snowmass. Se esperan 12 pulgadas posibles allí.

Meteorólogos pronostican de 2-6 pulgadas de nieve en Denver el domingo. Esto también incluye la mayor parte de la cordillera frontal Front Range. Además de una temperatura máxima de 10 grados en la mañana llegando a los CERO grados en horas de la tarde.

Ahora estamos pronosticando una mínima de -10 esa noche hasta el lunes por la mañana en Denver y en todo el Front Range.

El Servicio Nacional Meteorológico le recomienda que empiece a tener en cuenta las siguientes pautas:

¡Importante!

Tenga en cuenta que la nieve permanecerá en las carreteras durante la hora pico del lunes por la mañana.

