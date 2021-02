4 puntos que debes saber sobre el frío del Ártico y la nieve este fin de semana en Colorado

(NOTICIAS YA).-El aire del Ártico ha llegado a Colorado, trayendo temperaturas muy frías (de verdad, extremadamente frías) y nieve.

Las alertas están activadas para el sábado, domingo y lunes desde temprano, debido al clima gélido y los impactos de los viajes debido a la nieve.

A continuación cuatro puntos importantes que debes saber sobre el tempo de este fin de semana:

1) El frío podría batir récords.

Los máximos estarán en un solo dígito (brrr) tanto el sábado como el domingo en Denver.

La temperatura máxima mínima récord el 14 de febrero (domingo) es de 8 grados. Se espera que se rompa; varios meteorólogos del estado pronostican un máximo de 5 grados.

Para poner esta situación en perspectiva, el promedio de temperaturas altas en esta época del año es de 46 grados.

Los mínimos matutinos estarán por debajo de cero el sábado, domingo y lunes. El mínimo histórico del 13 de febrero (sábado) es -14; el mínimo histórico del 14 de febrero es -10; el mínimo histórico del 15 de febrero es -20.

Es probable que esos registros estén fuera de ser alcanzados, pero lo que sí puede suceder es que las lecturas de sensación térmica matutina, puedan estar en los -10 y -20.

2) hará más frío en Denver que en las montañas.

La ráfaga de aire del Ártico afectará a la porción oriente de Colorado mucho más que a las montañas y Western Slope.

Si bien la cordillera frontal o Front Range tendrá dificultades para alcanzar los 10 grados, las comunidades montañosas como Vail, Steamboat Springs y Buena Vista tendrán máximos de 20 grados el domingo.

Mientras que las temperaturas caerán a -20 o menos en las llanuras orientales el domingo por la noche.

3) Los totales de nieve variarán.

Dos sistemas de tormentas traerán la nieve que tanto necesita el estado (para evitar la extrema sequía en el verano de este año).

El primero llega del viernes al sábado por la mañana; el segundo llega el sábado por la tarde y continúa durante la noche hasta el domingo.

Las montañas tendrán nieve ambos días, con una acumulación total de otras 6 a 12 pulgadas.

Para Denver y la cordillera frontal (Front Range), pronosticamos una pulgada o dos para la tarde del sábado y otra pulgada o dos el domingo. Por lo tanto, los totales oscilarán entre 2 y 4 pulgadas para el domingo por la noche cuando termine la nieve.

4) (¡IMPORTANTE!) Las carreteras estarán resbaladizas

Si bien la acumulación no será significativa en la mayor parte del corredor de la Interestatal 25, debido al frío intenso, las carreteras se volverán resbaladizas.

Habrá poco derretimiento y puede tardar hasta mediados de la semana laboral.

🥶Frigid temps tonight w/ wind chill readings -15 to -25! Avoid prolong outdoor exposure and wear multiple layers of clothing if you must be outdoors.

❄️Accumulating snow in the mountains tonight, then another round of snow develops everywhere late Saturday! #COwx pic.twitter.com/NPGQZVVwLS

— NWS Boulder (@NWSBoulder) February 12, 2021