Pitbull en NASCAR continúa resaltando la cultura latina ante el mundo

(NOTICIAS YA).- El famoso cantante Pitbull sigue creciendo y esta vez no en los escenarios sino en el mundo de las carreras automovilísticas profesionales de NASCAR. Con ganas de comerse el mundo y demostrar el poder latino, el ganador del GRAMMY ahora es socio de Trackhouse Racing, que pondrá al volante al mexicano Daniel Suárez en la carrera Daytona 500 este domingo 14 de febrero.

Pitbull debutará como «Gran Mariscal» de la edición 63 de esta importante carrera Daytona 500, dando inicio a rugir los motores.

Armando Christian Pérez, tenía que esperar algunos meses para disfrutar de las películas de estreno, hasta que llegaran al cine que costaba un dólar. Pero dentro de su humildad nunca estuvo el rendirse por sus sueños, luego de que al ver la película de Tom Cruise y Nicole Kidman «Días de Trueno» en la pantalla grande se volviera fanático de NASCAR hasta hoy estar en el equipo ejecutivo de Trackhouse Racing.

Con su ímpetu de motivar la cultura y capacidad latina ante el mundo, trabajará junto al piloto Daniel Suárez, de Monterrey, México, quien se convierte en el único campeón no estadounidense de la serie nacional en la historia de NASCAR, durante su debut con el Chevrolet Camaro número 99 en las 500 millas en Daytona Beach, Florida, este domingo 14 de febrero.

Trackhouse Racing, conformada por Justin Marks, co fundador y dueño, Ty Norris, director y Pitbull como nuevo socio buscan aumentar el alcance de este deporte a nivel mundial, algo característico del cantante «Mr. Worldwide».

De padres cubanos y nacido en Miami, Pitbull busca inspirar a los latinos que llegan a Estados Unidos en busca de sus sueños, considerados como «calientes y picantes», pero también como luchadores de lo que quieren, lo cual consiguen con sacrificio.

La música, que es un idioma universal, ha sido la plataforma que le ha dado la oportunidad a Pitbull de motivar la cultura latina

En cuanto a su nueva asociación junto a Trackhouse Racing teniendo al volante al mexicano David Suárez, le preguntamos al intérprete de «Fireball» entre otras, sobre sus planes de adicionar a otros latinos a la empresa e impulsarlos hacia NASCAR, así como personas de otras etnias o culturas y esto fue lo que nos dijo:

No obstante, otro orgullo hispano como lo es Daniel Suárez, quien también proviene de un hogar humilde de Monterrey, México y hoy está en NASCAR gracias a su sacrificio y a no prestar atención de los comentarios de algunas personas que le hacían pensar que su sueño no se podía cumplir, expresa un mensaje a todos los jóvenes para que no se rindan y trabajen hasta lograr sus metas.

Al hablarle a los jóvenes, a Daniel Suárez «se le eriza la piel», al recordar su propio origen y a motivarlos a que no permitan que nadie les diga que no pueden hacerlo:

