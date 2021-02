Primera dama llevó el espíritu del Día de San Valentín a la Casa Blanca

(NOTICIAS YA).- La primera dama Jill Biden llevó el espíritu del Día de San Valentín a la Casa Blanca al decorar un jardín con hermosos y coloridos corazones que van perfectos para la fecha, pero sobre todo con mensajes de amor y esperanza.

La hermosa sorpresa fue instalada en el jardín norte, detrás de donde los periodistas suelen hacer sus reportes en vivo, y muestra corazones con mensajes de San Valentín dirigidos al pueblo estadounidense.

La exhibición pretende recordar los días en que se compartían “corazones dulces entre amigos y familiares”, algo que claro que podemos seguir haciendo en pandemia pero de manera virtual.

“Enviando mensajes de sanación, unidad, esperanza y compasión, este es su San Valentín al país”, dijo la oficina de la primera dama sobre la presentación.

La primera dama visitó el jardín durante la mañana de este viernes en compañía de su esposo, el presidente Joe Biden, y de sus mascotas, parea ver la exhibición de arte.

“El Día de San Valentín es un gran día, el día favorito de Jill, de verdad”, dijo el presidente Biden en medio de una relajada y sorpresiva entrevista.

La primera dama dijo a los periodistas que solo quería dar un poco de alegría y esperanza en medio de la pandemia de coronavirus.

Ambos caminaron por el jardín de manera muy relajada y con una bebida caliente en mano para mantener el calor en medio de las gélidas temperaturas, curiosamente el vaso del presidente terminó en manos de una reportera tras un inocente comentario por parte de ella.

