¿Puede legalizarse un inmigrante que ya había sido deportado y regresó a Estados Unidos?

(NOTICIAS YA).- Damos seguimiento a los cambios en el ámbito migratorio, donde tras la nueva administración Joe Biden hay cada vez más.

PREGUNTA UNO

Me llamo Neftalí, y soy guatemalteco. Llegué en 1998 por la frontera y todavía no tengo papeles.

En el año 2001, hice un caso por trabajo, pero Inmigración me lo negó porque el empleador tenía pérdidas económicas. Mi hija mayor ya cumplió los 21 años y nació en Estados Unidos.

Quiero saber si aún puedo usar la 245(i) del caso anterior, a pesar de que ya me lo negaron, para que ahora me pida mi hija. También quiero que me explique si mi hija puede pedir a mi esposa (ella no es la madre biológica). Nos casamos el año pasado.

RESPUESTA UNO

Hola Neftalí. Buenas noticias y malas noticias. Las buenas: el amparo que te da la 245(i) perdura después de que el caso anterior haya fracasado. Es decir, tu hija te puede pedir y gracias a que estás protegido por la 245(i), no tendrás que salir del país para tramitar el caso ante el consulado de EU en Guatemala y así neutralizas la ley del castigo de los 10 años. Dile a tu hija que pida.

La protección de la 245(i) te costará $1,000, pagadero al Servicio de Inmigración. Vale la pena la inversión.

La mala noticia es que tu hija no puede pedir a tu esposa, porque te casaste después de que tu hija haya cumplido los 18 años. Tu esposa tampoco estaría amparada por tu 245(i).

Pero tu la puedes pedir cuando te hagas residente, y le puedes también solicitar un perdón por el castigo de los 10 años. No todo está perdido para ella.

PREGUNTA DOS

Soy mexicana. Estoy casada con un ciudadano de Estados Unidos y tenemos tres hijos.

Quiero saber cómo puedo hacer para legalizarme. Entré nuevamente a Estados Unidos por la frontera sin papeles en el 2003, cuatro días después de que me habían detenido y devuelto a México. La segunda vez que entré pude pasar sin problemas. Supongo que voy a necesitar un perdón del castigo de los 10 años.

RESPUESTA DOS

Si te detuvieron y te devolvieron a México probablemente efectuaron una deportación expedita. Y si regresaste ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportada de forma expedita, no puedes ni siquiera pedir los perdones que necesitas sin primero pasarte 10 años en México.

Debes tratar de averiguar si tuviste una deportación expedita. Para eso, tienes que tratar de encontrar los documentos que te dieron antes que te expulsaron del país. Si no los encuentras, quizás debes hacer una solicitud para que ICE te mande una copia del expediente que abrieron sobre tu caso.

Antes de iniciar un caso de residencia tienes que estar totalmente segura de que nunca te han deportado, porque quieres evitar la posibilidad de quedarte embarcada en México por 10 años cuando vayas a la entrevista consular en Juárez. Es muy pero muy delicado tu caso.