3 presuntos hispanos golperon a hombre afuera del restaurante Sabor Latino, Woodbridge

(NOTICIAS YA).- En Prince William la policía se encuentra tras la pista de 3 sujetos, posiblemente hispanos, por violentamente golpear a un hombre afuera de un restaurante latino en Woodbridge.

El sangriento ataque ocurrió afuera del restaurante Sabor Latino en Woodbridge la madrugada de este lunes, los 3 sujetos, posiblemente hispanos, brutalmente golpearon a la víctima ocasionándole serias heridas en el rostro antes de huir.

De acuerdo con el Departamento de la Policía de Prince William la víctima reportó que fue agredida por los tres desconocidos cerca del 2,910 de la Dale Blvd en Woodbridge.

Jonathan Perok, sargento de la policía de Prince William dijo que “hoy poco después de las 12 de la madrugada respondimos a la llamada de emergencia y cuando llegamos hallamos al hombre con una herida grave en su rostro por lo que fue trasladado a un hospital de la zona”.

La zona está rodeada de varios restaurantes y negocios latinos, durante el día vimos a muchos trabajadores hispanos y familias con niños acudiendo a los locales.

Para clientes como Milagros Molina escuchar de dichos sucesos en el Área no le sorprende pero si le preocupa.

Molina agregó que "es de tener cuidado especialmente en la noche porque la gente está como muy violenta, la policía debería estar más pendiente en el vecindario”.

Por otro lado, este residente describe el sector como inseguro pues cada día son más los indigentes que deambulan por las calles pidiendo dinero y algunos son violentos.

Osvaldo, quien es residente de Woodbridge dijo: “Aquí es bien peligroso es bastante preocupante porque hay muchos latinos acá y hay gente bien peligrosa. Tenemos que andar con mucho cuidado porque esta gente es demasiado peligrosa”.

Jesús Valle explicó que la violencia se desata de noche ya cuando los locales están cerrados, “Tengo 20 años trabajando en esta tienda y no he escuchado casos así, pero uno se va temprano y ya no sabe qué pasa en la noche. En el día no pasa nada solo de noche. Se preocupa uno porque no sabe a la salida que pueda pasar”.