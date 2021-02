Brutal ataque contra alguacil de San Diego en centro de detención en Vista

(NOTICIAS YA).-Un alguacil de San Diego se está recuperando después de que fue atacado por dos reclusos en el centro de detención de Vista el sábado.

Según el Departamento del Sheriff de San Diego, el alguacil Michael Cascioppo, estaba escoltando a una enfermera en un módulo de vivienda en el Centro de Detención de Vista el sábado alrededor de las 2 p.m. cuando ocurrió el ataque.

“Cuando el alguacil Cascioppo y la enfermera pasaban por una celda en particular, uno de los dos internos llamó la atención del alguacil. El preso preguntó si el oficial podía pasar una bandeja de comida a los presos en la celda de al lado", dijo el departamento del alguacil en un comunicado de prensa.

Cuando el alguacil Cascioppo abrió la puerta de la celda, dos presos salieron corriendo y comenzaron a golpearlo y patearlo varias veces en el torso y la cabeza, dijeron las autoridades.

A @SDSheriff Deputy is recovering from injuries sustained after an unprovoked and violent attack at the hands of two inmates at the Vista Detention Facility. Read our news release: https://t.co/vw0ZKAhPKB. pic.twitter.com/Z7dV8AdBba

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) February 15, 2021