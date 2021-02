Ganadora de reality show es acusada de la muerte de su hija adoptiva

(NOTICIAS YA).- Una pareja de Carolina del Sur ha sido arrestada y acusada de la muerte de su hija adoptiva de 3 años, en un crimen que ha causado desconcierto debido a que la mujer fue estrella de un reality show y se presumía en redes sociales como una orgullosa madre interracial de cinco hijos; tres de ellos adoptados.

Durante el final de la temporada 20 del programa “Food Network Worst Cooks in America”, durante agosto de 2020, destacó la participación de Ariel Robinson, de 29 años; incluso resultó ganadora del show y de 25 mil dólares.

Desde entonces la profesora y aspirante a comediante se mostró orgullosa, tanto de su logró como de su familia interracial y fue ganando popularidad en redes sociales.

Y de nueva cuenta Ariel Robinson regresó a los titulares, pero en esta ocasión siendo la protagonista de un aterrador crimen: la muerte de su hija adoptiva Victoria Rose Smith.

Robinson adoptó junto a su esposo, Jerry y quien también permanece detenido, a tres hermanitos en marzo de 2020 y junto a sus dos hijos biológicos mayores formaron lo que parecía una hermosa familia.

Incluso, la pareja subía constantes fotografías mostrando su dinámica familiar y jactándose de su compromiso en la lucha contra el racismo desde su trinchera educando a dos niños negros, sus propios hijos, junto a sus hijos adoptivos blancos.

Sin embargo, detrás de las imágenes de felicidad que Ariel publicaba en redes sociales había algo escabroso y el pasado 14 de enero terminó por descubrirse con una dramática llamada al 911.

Jerry Robinson, de 34 años, fue quien llamó al servicio de emergencias asegurando que su hija de 3 años no respondía porque se estaba ahogando con agua y que ya habían intentado realizarle RCP; todo ocurrió en la casa de la familia en Simpsonville.

Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Victoria inconsciente y la trasladaron de inmediato al Hospital Greenville Memorial, en donde murió y los médicos se dieron cuenta de que la emergencia no tuvo nada que ver con un ahogamiento, por lo que alertaron a la policía.

Más tarde, un médico forense determinó que Victoria murió por múltiples heridas contundentes y el caso se catalogó como un homicidio.

Cinco días después de la muerte de Victoria, el 19 de enero, la pareja fue detenida y ambos son acusados de abuso infantil que resultó en la muerte de la niña.

Tras la muerte de Victoria, tanto su familia biológica como la comunidad se han lanzado en contra del Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur cuestionando que sus funcionarios no hayan detectado ninguna señal de maltrato por parte de los Robinson.

Incluso, la familia biológica ha destacado que en las mismas imágenes que Ariel subía a sus redes sociales eran visibles algunas marcas y contusiones en el pequeño cuerpo de Victoria.

UNA MADRE “EJEMPLAR” EN REDES SOCIALES

“En mi casa, mis hijos negros reciben el mismo trato que mis hijos blancos, y mis hijos blancos reciben el mismo trato que mis hijos negros”, es parte de un mensaje que tuiteó Robinson el pasado 6 de enero.

“Nunca tendré que preocuparme por mis hijos blancos y eso me hace feliz. Lo que me entristece es que cada preocupación que no tengo por ellos se multiplicará por mis hijos negros. Hasta que esto se arregle, NO somos los Estados Unidos que podemos ser. ¡Justicia, equidad e igualdad para todos!”, es parte de otro mensaje.

I will never have to worry about my white sons and that makes me happy. What makes me sad is that every worry I don’t have for them will be multiplied for my black sons. Until this is fixed, we are NOT the USA we can be. Justice, fairness, & equality for all! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/FSKrrjCnwt

— Ari- People Lover 💗🌍🥰✊🏿✊🏾✊🏽✊🏻✊ (@arifunnycomedy) January 6, 2021