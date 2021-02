Inventó escritorio que protege a los niños durante tiroteos escolares

(NOTICIAS YA).- Un hombre del sur de Mississippi creó un escritorio para proteger a los niños durante los tiroteos escolares, a tres años de la matanza en una escuela de Parkland que lo dejó conmocionado.

Este 14 de febrero se cumplieron tres años desde que un joven armado abrió fuego en la Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, matando a 17 personas e hiriendo a 17 más.

Desde entonces, Todd Drummond ha trabajado de la mano de su hijo para unir sus esfuerzos y proteger la vida de los niños durante estos sucesos dramáticos dentro de las escuelas.

El hombre, que es residente del condado de Hancock, creó “Defender Safe Space Desk”, un escritorio diseñado para servir como un lugar seguro para los estudiantes.

“Usando el tiroteo de Parkland como ejemplo, los niños no tenían una defensa”, dijo Drummond. Fue entonces que pensó en la necesidad de otorgar escritorios estáticos que les permita a los niños refugiarse en ellos.

Drummond sirvió durante 20 años en agencias de la ley, cuatro de esos años como un oficial de investigación y en una escuela en el condado de Hancock.

Durante sus años de servicio se preocupó por garantizar la seguridad de los estudiantes. En 2016, se jubiló y dos años más tarde se vio devastado al escuchar sobre el tiroteo del 14 de febrero de 2018.

Al año siguiente, creó la organización benéfica “Defiende a nuestros niños” con la misión de detener los tiroteos escolares.

“La organización benéfica está estructurada en un formato de donaciones para ayudar a las escuelas menos privilegiadas”, dijo Drummond a WLOX.

Sin embargo, la verdadera misión es detener los tiroteos escolares equipando a las escuelas con los escritorios que han creado, que están hechos con un material balístico.

“Los materiales balísticos son como una red, es como el receptor de una bala”, explicó Drummond.

Todd Drummond’s “Defender Safe Space Desk” is designed to allow children to hide away inside. The desk is 130lbs and made with ballistic material. Full story later today on ⁦@WLOX⁩ #safedesk #preventschoolshootings #parklandshooting #deskinvention #mississippi pic.twitter.com/PZe3RWJ8Sv

— Brandy Mcgill (@BrandyMcgillTV) February 14, 2021