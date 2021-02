Luz de esperanza para que personas con ITIN en Maryland reciban estímulo económico

(NOTICIAS YA).- El gobernador de Maryland, Larry Hogan, firma un nuevo paquete de estímulo económico que excluye pagos directos a inmigrantes que pagan impuestos con un número ITIN, pero existe un rayo de esperanza.

El paquete de estímulo económico de 1.5 miles de millones de dólares incluye pagos para familias que solicitaron el crédito tributario por ingresos del trabajo, excepciones en el pago de impuestos y beneficios fiscales para pequeños negocios, así como ayudas para el pago de alquiler y servicios públicos.

Al firmar la ley, el gobernador Larry Hogan resaltó que el esfuerzo bipartidista realizado para la aprobación del paquete de estímulo regional y aseguró que es un verdadero salvavidas para las familias y pequeños negocios más afectados por la pandemia que están luchando por sobrevivir en medio de la crisis.

Larry Hogan, gobernador de Maryland, afirma que "la ley relief ofrece un verdadero salvavidas para los más afectados, las personas que luchan por sobrevivir y las pequeñas empresas que intentan desesperadamente mantenerse a flote.”

Pero la legislación de emergencia no incluye pagos para las personas que pagan impuestos con su número de identificación fiscal conocido como itin number.

Joseline Peña Melnyk, delegada de Maryland afirma que “el fiscal estatal dijo que no se podía hacer, que no era constitucional por eso no se pudo incluir, pero vamos seguir luchando y lo aprobaremos de otra manera.”

Dayana chávez, activista e inmigrante indocumentada declaró a Noticias Univision Washington que “el dinero lo necesitamos para pagar renta, medicinas y comida pues la pandemia no ha pasado y nosotros merecemos la ayuda porque pagamos impuestos, no nos vamos a callar, seguiremos protestando y exigiendo que nuestros pagos sean aprobados.”

Para inmigrantes como Dayana Chávez hay esperanza porque el caucus latino en la asamblea general trabaja en otro proyecto de ley que si ofrecería dinero a los inmigrantes con números itin.

Melnyk agregó que “lo que hicimos fue que llegamos a un acuerdo con el caucus y juntos peleamos y llegamos a un acuerdo, este lunes está en el comité y si Dios quiere votan en el senado mañana y el miércoles y luego viene aquí a la cámara de diputados y si Dios lo permite la semana que viene el gobernador la firmará, peleamos fuertemente, casi no dormí pero si Dios quiere vamos a pasar esa ayuda.”

Aún cuando esta ley no contempla pagos directos a aquellos inmigrantes que pagan impuestos con un número ITIN, hay otros beneficios de este paquete de estímulo económico a los que nuestra comunidad puede acceder.