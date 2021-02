Nuevas pautas en las políticas del uso de tapabocas en el DIA incluyen restricciones detalladas

(NOTICIAS YA).-El Aeropuerto Internacional de Denver DIA siempre está ocupado, sobre todo en la temporada de vacaciones y es precisamente por ello que el DIA anunció las nuevas reglas de su política del uso de cubrebocas.

Si bien el mandato de las cubiertas faciales no es nuevo, la orientación de los funcionarios federales ciertamente lo es. A principios de este mes, la Administración del presidente Joe Biden estableció nuevas políticas para la agencia TSA; reglas que hacen que la seguridad del aeropuerto esté pendiente de cómo las personas comen y beben mientras están en la puerta de embarque.

“Use su mascarilla si tiene una bebida en la mano pero no la bebe activamente. Si está tomando un descanso entre bocado y bocado, le pedimos que se ponga la mascarilla”, dijo Emily Williams, portavoz de DIA.

El aeropuerto DIA no quiere que las personas usen la comida o la bebida como excusa para quitarse el cubrebocas durante un período prolongado.

“Hemos escuchado algunos comentarios de algunos de nuestros pasajeros que dicen que alguien podría estar sosteniendo una bebida en la mano durante una hora y media sentado en su puerta sin usar una máscara y sentimos que eso no es realmente tomar el espíritu de usar una máscara al corazón”, dijo Williams.

Varios viajeros le dijeron a un medio local que piensas que estas recomendaciones son razonables.

“Si tengo sed, me lo dejo en una oreja, tomo un sorbo y luego, si no tengo sed, me lo vuelvo a poner”, dijo Andrew Peercy de Salt Lake City. “Sea consciente, sea respetuoso. No aproveches el hecho de que estás usando tu boca".

Sin embargo, a otros no les importaba de una forma u otra si alguien cercano no estaba obedeciendo las reglas.

"Soy joven, no estoy demasiado preocupado por COVID. Ya lo tuve y no fue tan malo, así que no es gran cosa para mí a menos que estén tosiendo sobre mí mientras beben", dijo Seth Williams de California.

Cabe resaltar que hay excepciones a la regla: si está en una mesa de un restaurante, puede quitarse el tapabocas mientras come, siempre que no esté interactuando con los trabajadores del lugar. Si está en una puerta y no se levanta la máscara después de un período de tiempo razonable, se le pedirá que se la vuelva a poner o será escoltado y deberá salir.