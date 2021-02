Republicanos que hallaron culpable a Trump enfrentan represalias

(NOTICIAS YA).- Aunque el expresidente Trump fue exonerado por el Senado el pasado sábado, la decisión de la bancada republicana de no responsabilizarlo por el ataque al Capitolio no fue unánime.

Siete senadores republicanos se unieron a sus homólogos demócratas en declarar culpable a Donald Trump de incitar la insurrección, y ya comienzan a enfrentar represalias en sus estados de origen por ir en contra de la línea impuesta por el partido.

Los senadores republicanos que votaron en contra de Trump fueron Bill Cassidy, de Louisiana; Richard Burr, de Carolina del Norte; Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; Mitt Romney, de Utah; Ben Sasse, de Nebraska y Pat Toomey, de Pennsylvania.

De acuerdo con un reporte de Univisión, que cita datos del New York Times, Burr y Toomey no enfrentarán una posible “venganza” por parte de los simpatizantes de Trump en las encuestas, pues no volverán a postularse. Sin embargo, no se libraron de las críticas.

El segundo juicio político contra Donald Trump fue “un robo constitucional de tiempo y energía que no hizo absolutamente nada para unir al pueblo estadounidense”, consideró Lawrence Tabas, presidente del Partido Republicano de Pennsylvania.

“Al igual que muchos líderes de base y voluntarios, me siento decepcionado por el voto del senador Toomey”, añadió el funcionario.

Por otra parte, el presidente del Partido Republicano en Carolina del Norte, Michael Whatley, se refirió al voto del senador Burr como “decepcionante y chocante”; el representante estatal Dan Bishop apoyó la idea de censurarlo.

Cabe destacar que la censura es una medida principalmente simbólica, que consta de una amonestación o desaprobación formal.

En Louisiana, el comité ejecutivo del Partido Republicano votó por unanimidad en favor de censurar a Bill Cassidy, según el New York Times. El fiscal general Jeff Landry expresó que el senador Cassidy había caído “en la trampa de los demócratas para que los republicanos atacaran a los republicanos”.

El senador Ben Sasse, por su parte, habría sido salvado por el mal clima de Nebraska. La propuesta para censurarlo fue aplazada luego de que la temperatura alcanzara niveles bajo cero con fuertes vientos. La reunión fue pospuesta hasta finales de este mes.

De los siete senadores republicanos que votaron en contra de Trump, solo Lisa Murkowski se postulará de nuevo en 2022.

Univision destaca que la legisladora cuenta con un apoyo extraordinario en Alaska, donde incluso ganó una elección sin que su nombre apareciera en la boleta. Está por verse si los votantes de su estado la penalizarán por haber votado para condenar a Trump.

