Escuelas de JeffCo están trabajando en plan para el regreso de todos los grados a las aulas 

(NOTICIAS YA).-Las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson confirmaron el martes que están trabajando para regresar al 100% del aprendizaje en persona para todos los grados, esto de acuerdo con un portavoz.

Hasta el momento no se ha confirmado una fecha específica para cuando todos los estudiantes regresarán a las aulas, pero Cameron Bell, director ejecutivo de relaciones con los medios e información pública de las Escuelas Públicas de JeffCo, dice que la fecha se anunciará a la comunidad lo antes posible.

Bell dice que una de las contingencias que está discutiendo la junta de educación es la disponibilidad y entrega de la vacuna COVID-19 para los maestros.

“Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y la necesidad de instituir modelos de aprendizaje tanto remoto como híbrido, nuestro objetivo fue y sigue siendo el regreso del 100% del aprendizaje en persona para todos los grados”, dijo Bell por medio de un correo electrónico a un medio local.

🙌 We've got this, #TeamJeffco! Check out this video 👇about the vaccination rollout & how the Jeffco community can stay up to date with all the latest information! https://t.co/dfKpeCes47 via @YouTube

— Jeffco Public Schools CO Employees (@TeamJeffco) February 16, 2021