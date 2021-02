Inmigrantes en espera de asilo político se presentarán con prueba de COVID-19 en la frontera

(NOTICIAS YA).-Inmigrantes en espera de sus casos de asilo político se presentarán en la frontera con prueba de COVID-19 negativa en mano, tras la desesperación por ser admitidos en los Estados Unidos.

Este viernes 19 de febrero, la administración del presidente Joe Biden, iniciará la fase 1 de atención a las nuevas solicitudes de asilo en los Estados Unidos.

En el otro lado de la frontera, un grupo de migrantes salió muy temprano del albergue Ágape en Tijuana, rumbo al laboratorio para practicarse una prueba de COVID-19.

“Dicen que de aquel lado también lo sacan, pero para ir uno más preparado, más listo, y que entren en pánico los de ahí de migración.” Comentó Erick, migrante de Guatemala.

Erick viaja con su familia; esposa y 4 niños, ellos tenían su cita el 22 de febrero y aunque se las cambiaron para marzo, todos fueron a realizarse la prueba hoy porque se presentarán en la garita el 22.

También es el caso de Neri, una migrante de Honduras, quien ingresó por Texas a los Estados Unidos en el 2019, de ahí la enviaron a San Diego y regresaron a México. Alcanzó a acudir a dos cortes, la tercera la tenía programada este 19 de febrero y se la pospusieron de nuevo, pero ella se presentará en la garita ese día.

“Pues da la casualidad que mi corte es el 19 de febrero, mi abogado me dijo que tenía que presentarme, que no importaba si me habían cambiado la corte, que yo tenía que ir ahí.” Dijo Neri Cabrera.

No tienen la certeza de que los dejarán entrar, pero ellos quieren ir preparados al solicitar su ingreso, y que la falta de una prueba de COVID negativa no sea el pretexto, aunque esto implique una inversión de 50 dólares por prueba.

Los resultados estarán disponibles el próximo jueves, justo un día antes de que se presenten en la garita.