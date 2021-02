Salvadoreña de Chirilagua muere de manera misteriosa en Virginia

(NOTICIAS YA).- La comunidad de Chirilagua, Alexandria, está conmocionada luego que encontraran el cuerpo de una mujer salvadoreña en una parada de autobús.

El cuerpo de Chabelita o Isabel como la conocían acá en Chirilagua fue encontrado temprano en esta parada de autobús en Chirilagua, la salvadoreña vivió por mucho tiempo en estas calles en su silla de ruedas y con sus pocas pertenencias en estos carros de supermercado.

Jhonny Canales, vecino del área dijo “anteayer ella estaba allí con mucho frio y toda roja, entonces vino alguien y le dio una manta. Ella siempre estaba en esta zona y muchos la intentaron ayudar.”

Muchos intentaron darle una mano amiga a la señora de 49 años, pero todos los intentos por darle un hogar fallaron.

Marlene, quien es residente del área y conocía a Isabel dijo “ella me contó que tuvo una lesión y entonces no pudo trabajar y la desalojaron de donde estaba viviendo. Me daba pena verla en la calle que estaba padeciendo mucho frío. Alguna vez le di un cafecito y un pan. La verdad es que la señora sufrió mucho en la calle porque una vez la acosaron y pues no resistió.”

Fernando Guzmán, vecino del área afirmó “siempre la muchacha estaba allí amigable y sonriente a pesar del problema que estaba pasando. A veces se le veía bien, a veces mal. Pasó algo lamentable pero el alcohol y las drogas jugaron un factor allí.”

De acuerdo con las autoridades, un vecino llamó al 911 cuando se dio cuenta que la mujer no reaccionaba. Por ahora, investigan el caso como una muerte sospechosa y buscan a familiares de isabel.

El condado de Alexandria ofrece ayuda a las personas sin hogar. Si usted o alguien que conoce necesita de estos servicios puede llamar al 703-746-5700 o ingresar a la página web https://www.alexandriava.gov/dchs