Suspenden Desfile de Gasparilla hasta el 2022

(NOTICIAS YA).- Este martes, organizadores del famoso y esperado evento anual de Gasparilla, anunciaron su cancelación para este año y sus nuevas fechas para el 2022, debido la pandemia del COVID-19.

El multitudinario desfile, que tradicionalmente se realiza desde 1904, se llevaría a cabo durante el mes de abril de 2021 tras haber sido pospuesto, pero hoy revelaron la decisión de cancelarlo durante este año.

Sus organizadores, junto a líderes de la ciudad de Tampa y expertos en salud determinaron que lo mejor era reanudar este desfile de piratas para enero de 2022, con la finalidad de frenar la propagación del COVID-19 en la bahía.

Peter Lackman, Capitán YMKG, afirmó que tras considerar todas las opciones, no podían limitar la capacidad o tomar la temperatura a las miles de personas que asisten a este tradicional evento, así como mantener el debido distanciamiento social o que se respete el uso de mascarillas.

Por otra parte, este esperado evento no solo afectaría a sus fanáticos, si no a los pequeños comercios ya impactados económicamente por la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, para la Presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Tampa Bay, Diane Cortés, los negocios no se verán afectados como se tenía previsto, pero hay que "recesar las masas".

Por último, como dice la publicación en Twitter de sus organizadores: "El Krewe permanecerá en alta mar hasta que el mar se haya calmado y no invadirá las costas de Tampa Bay en 2021", en referencia a su suspensión debido al COVID-19.

Avast, mateys! After many conversations with the friendlies, we’re sad to announce that our krewe will remain offshore until the seas have calmed, and will not invade Tampa Bay’s shores in 2021.

Heed our vow, we'll return in 2022!

Read more: https://t.co/aLgAjdxRAc

— Gasparilla Tampa (@GasparillaTampa) February 16, 2021