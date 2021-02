3.4 millones de personas en Texas sin energía debido a fallas por el frío extremo

(NOTICIAS YA).-Una devastadora tormenta de invierno paralizó la red eléctrica en Texas y causó más de 3.4 millones de cortes hasta el miércoles por la mañana, dejando a gran parte del estado en la oscuridad y el frío durante varios días.

Alertan por más días de frío extremo, hielo y tornados en los estados más afectados

La falta de energía ha creado una emergencia generalizada, con familias apiñadas en casas o autos sin calefacción, tuberías de agua rotas, fallas en los sistemas de agua y escasez de gasolina, informó CNN.

Austin Energy dice que los clientes deben estar preparados para estar sin electricidad durante el resto del día del miércoles y posiblemente más tiempo:

EMERGENCY OUTAGE UPDATE at 7:30 a.m.: Due to the ice storm, we are now in two emergency events.

1. We still haves outages to help maintain ERCOT's electric grid.

2. The ice storm is now causing more outages throughout our service area.

(1/4)

— Austin Energy (@austinenergy) February 17, 2021