Adolescente recibió impacto de bala en vehículo el martes en el Bulevar Federal 

(NOTICIAS YA).-Un adolescente fue baleado el martes por la noche en Denver en la South Federal Boulevard en un incidente que involucró a dos vehículos.

El menor fue llevado a un hospital local y se espera que se recupere, esto de acuerdo con Jay Casillas, vocero de la policía.

Dos vehículos se dirigían al norte por la Federal, desde West Jewell Avenue, cuando el tiroteo ocurrió alrededor de las 7:20 p.m. cerca de la intersección de West Mississippi Avenue. El vehículo en el que le dispararon al adolescente permaneció en el lugar.

Hasta el momento, no se ha realizado ningún arresto. Hay una investigación en curso y la policía está trabajando en la información del sospechoso, añadió el vocero de la policía.

#Denver Officers are investigating a shooting that occurred in the area of Mississippi and Federal. One victim has been transported to a local hospital with serious injury. NB Federal is shutdown JSO Mississippi. Alternate routes advised. Updates will be posted on this thread. pic.twitter.com/82dRjK2IEp

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) February 17, 2021