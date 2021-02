Alerta del tiempo: se espera nieve para la hora pico de regreso a casa el miércoles

(NOTICIAS YA).-La nieve llegará a Denver el miércoles y de acuerdo con los pronósticos justo a tiempo para el regreso a casa en la tarde.

Conducir a casa esta tarde o noche, especialmente en el lado oeste del área metropolitana, podría ser un desafío con condiciones resbaladisas.

Denver alcanzará una temperatura máxima de 30 grados el miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional. Habrá menos de media pulgada de nieve antes del atardecer, pero seguirá cayendo hasta la mañana del jueves cuando la temperatura descenderá a los 14 grados.

Radar showing snow showers over northeast Colorado early this morning.

If traveling this morning, expect slick roads. Give yourself some extra time to reach your destination. #cowx pic.twitter.com/mYhMqVaIfC

— NWS Boulder (@NWSBoulder) February 17, 2021