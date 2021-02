Angustia vive familia mexicana indocumentada por no tener recursos para tratamiento por COVID-19

(NOTICIAS YA).- Una familia mexicana, inmigrante e indocumentada vive una dura realidad luego de contraer COVID-19 y no poder costear sus medicinas, sumado al hecho de que no tienen energía eléctrica en la habitación donde residen. Desconcertados, afirman no tener a nadie que los ayude.

Vídeo: Así rescataron a la bebé que dormía en un auto que fue robado en Hillsborough

Michel Arteaga, con tan solo 19 años, enfrenta el doloroso momento de cuidar a sus únicos familiares en este país, sus abuelos, quienes tras contagiarse de coronavirus, su abuela ha tenido que ser hospitalizada dos veces y se encuentra bajo un tratamiento médico de alto precio, que no pueden cubrir.

Sumado a este difícil situación, la persona que les renta la habitación donde viven los 3, les ha suspendido el servicio eléctrico. Debido a esto, mantiene el oxígeno de su abuela, conectado con una extensión.

Los padres de esta joven fueron deportados a México hace algunos años y fueron sus abuelos quienes la criaron. Michel asegura que debe ahora ella debe cuidarlos.

Al ser indocumentados, esta familia no cuenta con ningún tipo de ayuda gubernamental y se encuentran en medio de una situación prácticamente de vida o muerte, debido a que la Sra. Hilda (abuela) depende de esas medicinas para mejorarse tras las consecuencias del COVID-19.

Robaba casas en Florida mientras las familias estaban en funerales

Además de su angustia, Michel, prácticamente no duerme, pendiente de que el oxígeno de su abuela no se desconecte.

Ante su frustración y sensación de soledad ante esta dura realidad que atraviesan, no pierden la esperanza de que alguna organización puedan brindarles apoyo, para superar esta terrible enfermedad que no ha permitido que obtengan los ingresos que los hacen subsistir.

David Pérez Hansen, conversó con Michel Arteaga, quien nos cuenta su historia:

Video de TikTok muestra a dos hombres realizando cesárea ilegal a perra preñada