Cambios en la cuarentena por vacuna contra el COVID-19

(NOTICIAS YA).- En una nueva guía de recomendaciones el Centro de Control y Prevención de Enfermedades o CDC por sus siglas en inglés, aseguró que las personas ya cuenten con las dos dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna podrían evitar la cuarenta si se exponen a una persona infectada con COVID-19, pero doctores explican que esto no quiere decir que ya son inmunes al virus.

“No es un boleto para ya no tener cuarenta, sino más bien es una condicionante en donde se puede limitar el periodo de cuarentena o eliminar siempre y cuando el paciente no tenga síntomas o esté en esa venta de protección”, señaló el doctor Armando Meza, director de Enfermedades Infecciosas en Texas Tech Physicians of El Paso.

De acuerdo con la CDC esta nueva recomendación solo aplica para aquella personas que cumplan con tres requisitos que son: contar con ambas dosis, que hayan pasado dos semanas después de la segunda vacuna y que no hayan pasado más de tres meses desde la segunda dosis; debido a que durante los primeros 90 días la efectividad de la vacuna disminuye.

“El periodo de protección ya no es tan intenso como en ese periodo inicial de dos semanas a tres meses, es decir que el riesgo de una persona de infectarse vuelve a existir y por lo tanto la cuarentena vuelve a aplicar después de ese periodo de tiempo”, explicó Meza.

Pero expertos aseguran que a pesar de tener las vacunas podría darse el caso de infección, por lo que hay que estar atentos a los síntomas.

“Moderna y Pfizer nos protegen para las complicaciones del COVID-19 y que no terminemos en el hospital en más de un 90 por ciento, pero todos modos existe ese 10 por ciento que aún nos puede pegar, por eso es sumamente importante que esto sea una herramienta más para protegernos a nosotros y a nuestras familias”, comentó el doctor Ilan Shapiro, director médico de Bienestar y Salud para Altamed.

Por lo que piden a las personas, que se vacunen contra este virus en cuanto tengan oportunidad, ya que de no hacerlo las cosas podrían salirse de control.

“En dado caso que no nos vacunemos el virus puede seguir mutando y el virus va ir cambiando al grado que se puede volver mas letal o más infeccioso de lo que ya es”, concluyó Shapiro.