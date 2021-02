Casi 100 animales murieron en incendio dentro de tienda de mascotas

(NOTICIAS YA).- Un incendio dentro de una tienda de mascotas en Indianápolis provocó la muerte de casi 100 animales, hecho que dejó conmocionada a la comunidad tanto como a los dueños.

Los bomberos fueron llamados al Uncle Bill’s Pet Center, el centro comercial Georgetown Plaza en Georgetown Road, tras los reportes de un incendio en sus instalaciones durante la noche del pasado lunes, 15 de febrero.

De acuerdo el Departamento de Bomberos de Indianápolis, al principio fue difícil para los bomberos acceder a las llamas, que se extendían en la parte posterior del techo de la tienda de mascotas.

No hubo pérdidas humanas, aunque los empleados de otros comercios dijeron que pudieron percibir el olor a humo proveniente del techo en común, de acuerdo con KIRO 7.

Sin embargo, cuando los bomberos entraron a la tienda de mascotas encontraron una escena trágica al darse cuenta de que decenas de animales habían fallecido dentro de sus jaulas, de acuerdo con WTHR.

