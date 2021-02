Condado Weld recibe 9.8 millones para ayudar a los residentes a pagar el alquiler y los servicios públicos 

(NOTICIAS YA).-El Condado Weld anunció que recibió $9.8 millones de dólares del gobierno federal para ayudar a los residentes que tienen inconvenientes al pagar el alquiler de vivienda y servicios públicos como consecuencia de la pandemia COVID-19.

El director de finanzas y administración del condado de Weld, Don Warden, dijo que la cantidad es cuatro veces mayor de la que esperaba recibir por parte del programa de asistencia de alquiler de emergencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El programa pone a disposición $25 mil millones para los estados, territorios parte de los Estados Unidos. Gobiernos locales y tribus indígenas para ayudar a los hogares que no pueden pagar el alquiler y los servicios públicos en estos tiempos de incertidumbre financiera.

Se entregará dinero a los residentes del condado de Weld que cumplan con los siguientes criterios:

En un comunicado de prensa del condado, dijo que se dará prioridad a los hogares con ingresos iguales o inferiores al 50 por ciento del promedio del área, y a los hogares elegibles que incluyen a por lo menos una persona que ha estado desempleada durante los 90 días anteriores a la solicitud de asistencia.

Visite el sitio del condado de Weld para obtener más información o para presentar una solicitud.

Weld County Government has received $9,765,398 to assist eligible county residents who are struggling to pay their rent and utilities in the wake of COVID-19.

Read more at https://t.co/gl4cSswCRb. pic.twitter.com/VeJCTEDcYQ

— weldgov (@weldgov) February 16, 2021