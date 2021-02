DeSantis pide paciencia por retraso en envío de vacunas contra COVID-19

(NOTICIAS YA).- Este miércoles, el gobernador de Florida pidió paciencia por el atraso en el envío de las dosis contra el COVID-19 al estado, debido a las bajas temperaturas que se registran a lo largo del país. Mientras tanto, nuestra entidad totaliza 419 de la nueva cepa británica del coronavirus.

Alerta ante estafas con kits de seguridad para niños

De Santis indicó que se encuentran en espera del envío de la vacuna Moderna, para este próximo jueves o viernes, ya que normalmente llega los martes o miércoles de cada semana, debido a la situación en Memphis, desde donde salen los envíos y donde hay mal tiempo junto a hielo.

Ante esta situación, el portal de Publix no está recibiendo nuevas solicitudes para la vacuna del COVID-19. Sin embargo, solo en algunos condados las citas han sido afectadas, de resto, si usted tiene una cita pautada y no ha recibido notificación, significa que su dosis le será aplicada tal como se concretó.

Robaba casas en Florida mientras las familias estaban en funerales

Due to the inclement weather there are delays in vaccine shipments to Florida. We stand at the ready to quickly deploy vaccine supplies to our communities once they arrive. pic.twitter.com/Frc0GtseJ9

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 17, 2021