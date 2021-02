Esperanza en indocumentados ante proyecto de reforma migratoria del presidente Joe Biden

(NOTICIAS YA).- Ante el proyecto de reforma migratoria comentado por el presidente Joe Biden este martes en un foro comunitario en Wisconsin, millones de indocumentados en la nación abren sus esperanzas con la posibilidad de algún día nacionalizarse tras regularizar su estatus migratorio. Conversamos con una líder de la comunidad migrante de nuestra bahía.

Para la líder comunitaria de Tampa, Ana Lamb, la promesa del presidente Joe Biden durante su campaña política, solo puede pasar a través del Congreso y espera que esta realidad pueda cumplirse. Sin embargo, Lamb considera que el camino para los indocumentados es extenso.

Lamb hace un llamado a estar informados y no caer en estafas

A pesar del clima de tranquilidad que se puede sentir por el momento, no se ha garantizado nada aún sobre este proceso de los inmigrantes en Estados Unidos y es importante que la comunidad no caiga pagando procesos de inmigración que muchos ofrecen, ya que todavía no se ha concretado ninguna medida.

El denominado "Acto de Ciudadanía Estadounidense 2021" abarcaría el camino a la ciudadanía de millones de indocumentados y expandiría el programa para refugiados, así como contaría con nuevos fondos económicos para la seguridad fronteriza y beneficios adicionales para los "Dreamers".

Se espera que esta semana el gobierno del presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso presenten este proyecto de ley que podría incluir las pautas de inmigración anunciadas por el mandatario nacional desde su toma de posesión.

