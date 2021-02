Evacúan escuela en Fairfax por fuga de Monóxido de Carbono

(NOTICIAS YA).- Autoridades informaron que evacuaron una escuela de Fairfax en Virginia por una fuga de monóxido de carbono.

El Departamento de Bomberos de Fairfax publicó mediante las redes sociales:

"Las unidades están en la escena de 7000 cuadra Cindy Lane, Poe Middle School, para una fuga de monóxido de carbono. La escuela está siendo evacuada. No se reportaron heridos en este momento. Equipos trabajando para identificar la fuente de fuga."

