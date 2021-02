Familia de San Diego vive pesadilla al ser atacadas al viajar a Rosarito

(NOTICIAS YA).-Una experiencia de terror fue la que vivió una familia estadounidense, que a decir por testigos en Playas de Rosarito, no ha sido el único caso.

Lo que suponía iba a ser un fin de semana de descanso en Playas de Rosarito, se convirtió en una pesadilla para Edith y su familia de San Diego, que cruzaron por Tijuana el 30 de enero.

Cerca de las seis de la tarde, 5 mujeres; Edith, su madre, una hija y dos nietas, tomaron por la carretera escénica a la altura del kilómetro 33, cuando cuatro vehículos, las emboscaron.

“Entró bien despacio que me bajo toda la velocidad, para ese entonces yo me cambie de carril y al momento que me cambie de carril, me interceptó una camioneta peor me empezó a aventar las luces y cuando yo volteé a enfrente, yo tenía también una SUV blanca que iba bien despacio, pero cuando me quise cambiar de carril, tenía otra camioneta al lado mío derecho". Explicó Edith González, Afectada.

Edith logró esquivar los vehículos, pero el asedio contin uó y al transitar por la escénica, justo a la altura de un puente peatonal, al parecer dos hombres las esperaban con piedra para tirar a su vehículo.

Una de las piedras alcanzó la ventanilla trasera del auto, hiriendo a su hermana.

La persecución continuó, hasta que lograron llegar a una gasolinera donde las auxiliaron, pero no de la forma que esperaban. Un policía municipal las envió a las oficinas de caminos y puentes federales.

"Me dijeron, sabes que, vas a perder tu tiempo porque como fue en la carretera y es vandalismo, el vandalismo no se cubre y además no te paraste, pero como me iba parar si estaba arriesgando la vida de mi familia, se supone que para eso uno paga cuota no". Comentó Edith.

Tras la experiencia, Edith y su familia dicen que ya nunca regresarán a Baja California, ya que no quieren vivir el mismo terror.

En Rosarito ha habido por lo menos dos hechos similares, sin que nadie pueda hacer algo al respecto.

"Es relevante que las propias autoridades se adelanten a hechos más lamentables que pudieran generar alguna llamada de alerta o alguna situación de alerta de inseguridad por parte del gobierno de Estados Unidos". Dijo José María Ramos, profesor e investigador del COLEF

Edith no denunció los hechos, al contrario, les habló a conocidos que tenía en Playas de Rosarito para que pudieran ayudarle a regresar a Estados Unidos.