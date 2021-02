Gobernador Polis busca ayudar a los hispanos que viven en Colorado

(NOTICIAS YA).- Luego de ofrecer la rendición de cuentas de su gestión 2020 en el Domo Dorado, el gobernador Jared Polis nos abrió las puertas de su residencia oficial para hablarnos cara a cara sobre los planes que tiene su gobierno para recuperar a Colorado de la crisis económica que ha dejado el coronavirus.

Polis indicó que, aunque el covid signifique un gran desafío en el estado, continuará la labor de recuperar la economía, crear empleos y seguir la batalla contra el coronavirus, recalcado así que, junto a su gabinete, está haciendo todo lo necesario para poder luchar contra los problemas que está dejando la pandemia, especialmente en los residentes de Colorado.

Del mismo modo, aseguró que está trabajando en dar más ayudas económicas a los hispanos, sin importar su estatus migratorio, ya que los considera un sector muy importante para la recuperación económica.

Sobre cómo va la lucha contra el covid-19 en Colorado, agregó que los contagios, muertes y hospitalizaciones van en descenso y que la mayoría de los condados han reducido sus restricciones a nivel amarillo.

Aprovechamos, además, para preguntarle al gobernador Polis cuándo recibirá la población en general la vacuna y nos dijo: “yo no tengo la contesta porque el Gobierno Federal es el que tiene todas las vacunas, me explican que la fecha en que jóvenes y otros pueden recibirlo es en el verano, pero no sé si es mayo o junio, o julio”.